Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava Mihai Dimian consideră că Ion Cristoiu este în eroare, după ce jurnalistul s-a arătat contrariat de faptul că aici funcționează o instituție academică. Prorectorul a declarat, la Radio Top: „Cred că Ion Cristoiu a vrut să fie ironic. În spațiul public se lansează tot felul de neadevăruri despre învățămîntul superior din România și ele sînt, ușor-ușor, rostogolite. Din păcate, profesorii universitari din România nu au răspuns la astfel de neadevături rostogolite. Ai destule de făcut. Stai pînă la ora 12.00 noaptea în laborator, nu ai timp să răspunzi la toate comentariile, dar, ușor-ușor, în spațiul public părerile s-au extins într-un anumit mod. Sînt lucruri adevărate care trebuie îndreptate, dar și multe neadevăruri. Domnul Cristoiu poate n-a fost niciodată la Suceava, să vadă ce se face la USV, ce profesori sînt, ce laboratoare sînt și a rămas cu acea impresie la București, care e destul de frecventă, că s-a înființat Universitate la Suceava, că acolo nu e calitate. Noi avem studenți care intră în competiții cu studenții din alte universități. Baza noastră de selecție e mult mai mică. Vorbim de grupe de 30-40 de studenți pe care-i avem la o specializare și cu toate astea reușesc să obțină locul I, II sau III în competiția nu numai cu centre de tradiție, ci și cu centre care selectează din 200-300 de studenți participanții la concursuri”. Mihai Dimian a adăugat: „Pînă la urmă, tot de la București au venit marile probleme în învățămîntul românesc, pentru că au înființat o universitate privată care ajunsese să aibă 200.000 de studenți și să dea zeci de mii de diplome. De la București au venit și marile plagiate de care tot auzim”. Prorectorul USV a conchis: „După ce că ei creează atîtea probleme, imaginea e aceea că le-ar crea alții”.

