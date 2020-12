În ediția de marți, 1 decembrie, a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D, Ion Cristoiu a făcut o serie de dezvăluiri impresionante, despre perioada dificilă a copilăriei, carieră, dar și viața de familie. Jurnalist, scriitor, analist politic și moderator TV, Ion Cristoiu s-a arătat într-o altă manieră, mai puțin cunoscută publicului și a vorbit, printre altele, în emisiunea moderată de Denise Rifai la Kanal D, care a fost motivul ce a stat la baza dorinței de a deveni ziarist, notează click.ro.

“Mă puneau părinții să muncesc, nu ii ajutam. Orășenii spun că ajută la muncile câmpului. Nu, la țară, cel puțin, la mine, eram sluga părinților. Munceam pentru familie, deci nu ajutam. Am vrut să devin ziarist când mi-am dat seama că poți să devii vedetă dacă ești ziarist pentru că numele tău o să fie, nu neapărat, pe toate gardurile, dar poate fi undeva. Eu nu am vrut să devin ziarist, am vrut să devin vedetă. A fi ziarist era pentru mine un mijloc de a-mi vedea numele peste tot”, a spus Ion Cristoiu în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit sursei citate.

