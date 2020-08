Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că Podul Unirii construit peste râul Suceava, în vecinătatea fostei Termica, va putea fi folosit în curând. Totodată, el a afirmat că se apropie de final lucrările de amenajare a traseului de pe strada Mirăuți până pe strada Energeticianului din ruta alternativă Suceava-Botoșani. Ion Lungu a spus: „Primul pas către fluidizarea traficului din una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului Suceava prinde contur. Deși a fost o perioadă grea din cauza COVID-19, cu mai puțină forță de muncă, firmele constructoare vor preda lucrările la timp, putând fi realizată astfel, descongestionarea traficului în zona marilor centre comerciale”.

