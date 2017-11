Câteva mii de suceveni au fost prezenți în această seară la aprinderea luminilor din bradul de Crăciun și din cupola din centrul Sucevei. Aproape de ora 18:00, în fața întregii asistenței, pe scena de pe esplanada Casei de Cultură au urcat primarul Sucevei, Ion Lungu și Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care le-au urat „La mulți ani!” de Ziua Bucovinei tuturor celor prezenți. Ion Lungu a anunțat că odată cu aprinderea luminilor în bradul de Crăciun se dă startul Sărbătorilor de Iarnă din municipiul Suceava. Alături de toți cei prezenți, Ion Lungu a dat startul la numărătoare inversă, de la 10 la 0, după care, în aplauzele și aclamațiile copiilor, au fost aprinse luminile în bradul de Crăciun, iar apoi cele din cupola luminoasă din mijlocul pieței centrale.

Prezent alături de Ion Lungu, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, i-a îndemnat pe suceveni să iubească Bucovina și să vorbească despre această zonă a țării. „Astăzi pentru noi e mare sărbătoare. Azi, 28 noiembrie, Bucovina s-a unit cu țara. Noi suntem primii aici la Suceava care dăm startul Centenarului, pentru că am intrat în anul 100. Vreau să știți că azi am avut evenimente frumoase, am inaugurat și am sfințit Sala Bucovina din palatul Administrativ, am avut ședința solemnă de Ziua Bucovinei, în care am evocat momentul 1918, am avut evenimente la Biblioteca Bucovina, dar și o întâlnire cu suceveni din Diaspora și un spectacol și o lansare de carte cu maestrul Grigore Leșe. Trebuie spus că alături de noi avem invitați din Basarabia noastră dragă, din Bucovina de Nord, de la Cernăuți, din Alba Iulia, dar și reprezentanții ai Președinției și Guvernului României. Le mulțumesc tuturor pentru că au venit să dea un semn de unitate. Iar noi sucevenii asta facem. De aici din cetatea lui Ștefan transmitem un semn de unitate. E nevoie de așa ceva. Prea multă dezbinare și nu se construiește. E nevoie de înțelepciune și unitate. Bucovina a dat dovadă de așa ceva. Să iubiți Bucovina pentru că merită. Să vorbiți despre Bucovina. Vreau să vă mulțumesc că ați venit așa de mulți”, a spus Gheorghe Flutur.