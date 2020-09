Ion Lungu a câștigat al cincilea mandat de primar al municipiului Suceava. După numărătoarea paralelă a voturilor, liderul PNL din municipiul Suceava, Ion Lungu, a obținut peste 30% din voturile exprimate. Pe locul al doilea s-a clasat candidatul PMP, Marian Andronache – 18% și pe locul al treilea candidatul PSD – Dan Ioan Cușnir – 17%.

