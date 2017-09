Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că a depus, la ANL, documentația pentru ridicarea unui imobil cu 40 de locuințe în zona „Metro”, acolo unde Agenția construiește, în prezent, alte patru blocuri cu 80 de apartamente. El a spus că noile locuințe vor fi destinate medicilor și altor categorii de funcționari. De asemenea, primarul a afirmat că a fost emis certificatul de urbanism pentru construirea unui bloc cu 30 de locuințe pentru medici, în curtea Spitalului Vechi. El a precizat că, în cadrul proiectului, municipalitatea va încheia un parteneriat cu administrația județeană, pentru aducerea utilităților.

