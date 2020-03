Primarul Sucevei, Ion Lungu, a avut discuții în această dimineață la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cu privire la pregătirea montajului financiar pentru autobuzele licitate și modalitatea de recuperare a TVA -lui. Ion Lungu a precizat că în condițiile în care firma câștigătoare a licitației BMC CITY BUS este înregistrată în România, TVA -ul va putea fi recuperat prin cererea de plată. „De asemenea am avut discuții referitoare la suma economisită la licitație, care va fi folosită tot la cumpărarea de autobuze electrice”, a spus Lungu. El a adăugat că tot astăzi s-a deplasat la sediul firmei BMC CITY BUS. „Aici am primit o veste bună că toate cele 25 de autobuze licitate pot să ajungă în luna septembrie 2020. Am stabilit culoarea autobuzelor care va fi Yelloe Green 6018, verzui deschis, având în vedere că orașul Suceava este oraș verde. Autobuzele vor avea o singura culoare”, a precizat primarul Sucevei. El a vizionat și un autobuz adus de la ZTE, care a fost licitat și va fi adus la Suceava.