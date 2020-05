Primarul Sucevei, Ion Lungu, a mers personal la Spitalul Judeţean pentru a dona ventilatoarele mecanice achiziţionate de municipalitate. Ion Lungu a declarat că astăzi au sosit cele zece ventilatoare mecanice pentru terapie intensivă achiziţionate de Consiliul Local prin Primăria municipiului Suceava, care au fost transferate cu titlu gratuit către Spitalul „Sfântul Ioan Cel Nou” Suceava, în prezenta managerului general interimar, doctorul Anatolii Buzdugan. „Cu aparatele donate astăzi conducerea spitalului județean susține că are capacitate de ventilare suficientă pentru numărul de paturi de la Secția de terapie intensivă. Așa cum se știe aceste ventilatoare sunt vitale pentru salvarea de vieți omenești. Primăria a făcut eforturi deosebite să achizitioneze aceste aparate având în vedere faptul că ele nu se găsesc pe piata internă nici internațională in aceasta perioadă”, a declarat Ion Lungu.

