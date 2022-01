Primarul Sucevei, Ion Lungu, a păstrat tradiția și a fost primul sucevean care și-a plătit taxele și impozitele locale pe anul 2022. „Începând de astăzi se pot plăti taxele si impozitele locale pentru anul 2022, la Primăria Municipiului Suceava. La prima oră am achitat cu chitanța nr. 1 taxele și impozitele locale aferente anului 2022”, a spus Lungu. Edilul Sucevei a precizat că a efectuat plata cu cardul la unul dintre bancomatele instalate la primărie, dar și că a beneficiat de bonificația de 10% la impozitul pe apartament și pe cele două mașini. El a amintit că plata taxelor și impozitelor locale se poate face numerar la ghișeele primariei, prin virament bancar, cu cardul sau electronic prin aplicația „ghișeul.ro”.

El a prezentat și modalitatea prin care se poate folosi aplicația ghișeul.ro.

Ion Lungu a adăugat că la Primăria Suceava, programul de plată zilnic este între orele 8.00-18.00. „Rugăm cetățenii care vin să plătească la primărie pe culoarul creat până la ghișee să respecte regulile referitoare la pandemie, respectiv purtatul măștii și păstrarea distanței fizice. Mulțumim pentru înțelegere!”, a încheiat Ion Lungu.