Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat astăzi la Conferința Smart Cities de la Cluj Napoca proiectele municipalității privind transportul electric. În baza unor proiecte cu finanțare elvețiană, Primăria a achiziționat biciclete și mașini electrice și a instalat 28 de stații de încărcare. Totodată, municipalitatea vrea să cumpere autobuze electrice, printr-un proiect finanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană. Primarul a spus: „Avem încă mult de lucru, dar sîntem pe drumul cel bun în ceea ce privește transformarea administrării orașului nostru în una inteligentă, de tip Smart City”. La Conferința de la Cluj au participat reprezentanți ai autorităților locale din România, precum și ai unor importante orașe europene și ai Comisiei Europene.

