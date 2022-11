Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că astăzi a semnat autorizația de construire pentru Sala Polivalentă de 5.000 de locuri din municipiul Suceava. Ion Lungu a amintit că la sfârșitul săptămânii trecute, proiectantul din Bistrița a predat la primărie documentațiile necesare emiterii Autorizației de construire a sălii și a autorizației pentru organizarea de șantier. Lungu a precizat că potrivit devizului general, valoarea estimată a investiției este de 30.131.042 euro. „Sperăm până la sfârșitul anului sa demareze efectiv lucrările”, a spus Primarul Sucevei.

