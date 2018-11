Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că în această dimineață a semnat, la Ministerul Finanțelor Publice, Convenția de împrumut pentru suma de 10 milioane de lei pentru asigurarea încălzirii în această iarnă. Ion Lungu a amintit că vinerea trecută, Comisia de împrumuturi a aprobat documentația trimisă de la Suceava, iar în maxim o săptămână vor fi virați banii.

„De asemenea, am deblocat sumele de bani pentru reabilitarea rețelor termice ce trebuie plătite de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după ce Primăria Suceava a achitat 30% din facturi”, a mai adăugat Ion Lungu.

El a mai adăugat că tot astăzi a participat, la Palatul Parlamentului, la Forumul Național SUERD, eveniment de lansare a Președinției României la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, la sesiunea dedicată Administrației Publice Locale.

„Cu acest prilej am luat la cunoștiință despre noile mecanisme de finanțare europeană sub umbrela SUERD”, a spus Ion Lungu.