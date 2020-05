Primarul Sucevei, Ion Lungu, a susținut, la Guvernul României, profilarea ca autostradă a drumului rapid Siret – Suceava – București. Ion Lungu a amintit în cadrul unei conferințe de presă că în cursul zilei de marți a fost prezent la București la o întâlnire cu ministrul transporturilor, Lucian Bode, ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș și ministerul mediului, Costel Alexe, în cadrul căreia s-au discutat proiectele de infrastructură rutieră din Moldova. El a spus că în cadrul întâlnirii s-au discutat trei proiecte importante, primul dintre acestea fiind drum de mare viteză Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Suceava – Siret. „Acest drum este împărțit în cinci tronsoane. Sigur că pe noi ne interesează în mod deosebit două tronsoane, Siret Suceava și Suceava – Pașcani. Veștile sunt îmbucurătoare, în sensul că toate proiectele de care vorbesc au ca sursă de finanțare fonduri europene, fonduri nerambursabile. Este un lucru foarte important, pentru că problema finanțării este cea mai importantă. Dacă nu le facem acum înseamnă că nu le mai facem niciodată. De aceea mă bucură faptul și le-am mulțumit celor trei miniștri că au convocat primarii din zona Moldovei pentru a ne consulta pe această temă”, a precizat Ion Lungu. El a arătat că în ceea ce privește acest drum de mare viteză, a propus ca lucrările de proiectare și execuție să fie scoase la licitație la pachet, pentru a se scurta timpul de realizare a lor. „Și chiar am dat un exemplu, cum am făcut noi la ruta alternativă și acolo eficiența a fost maximă. Se știe că într-o perioadă de patru luni am reușit să facem podul Unirii peste râul Suceava. Deci eu sper să se întâmple așa, pentru că dacă se face proiectarea separat, apoi se contestă, se pierde timp. Și mai am o precizare legat de acest drum rapid. Așa cum arată valorile de trafic astăzi, el va deveni în timp autostradă. Și noi am cerut acest lucru, ca acest drum de mare viteză să aibă regim de autostradă în așa fel încât să fie fluidizat traficul, să putem scurta orele pe care le facem până la București. Dacă se face acest drum de mare viteză cu regim de autostradă, eu cred că putem scurta timpul la jumătate”, a explicat Ion Lungu. El a adăugat că tot în cadrul întâlnirii de la București s-a discutat și despre autostrada A8, Ungheni – Iași – Tg Neamț – Ditrău – Tg. Mureș, la care se actualizează studiul de fezabilitate. „Până la finalul anului acesta documente vor fi finalizate, iar licitația este prevăzută la începutul anului 2021. De asemenea, s-a discutat și despre proiectul drumului de mare viteză Baia Mare – Suceava, prin Bistrița. La fel de important este acest drum în măsura în care el se va face. În august 2020 se va semna contractul pentru studiul de fezabilitate. La fel, partea de proiectare și execuție se va face din 2021. Este un drum foarte important, pentru că avem posibilitatea de acolo să mergem către Satu Mare, să ieșim mai repede spre Vest”, a declarat primarul Sucevei. .

Ion Lungu a subliniat că întâlnirea de la București cu cei trei miniștri a fost una constructivă, arătând că aceștia au promis că se vor ține de cuvânt și vor respecta termenele și graficele prezentate. „A fost pentru prima dată când s-au prezentat trasee, filme, deci am cam trecut de partea de vorbe și se merge la partea concretă, la partea pragmatică. Sunt niște drumuri vitale în ceea ce privește dezvoltarea Moldovei. În măsura în care nu vom avea aceste căi de acces, drumuri rapide, autostrăzi către Vest și către București nu vom putea atrage investitori străini. Moldova rămâne în izolare dacă nu vom avea parte de aceste drumuri rapide și autostrăzi”, a încheiat Ion Lungu.