Președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, primarul Ion Lungu, a votat astăzi împreună cu soția sa și alături de un număr mare de liberali pentru un viitor mai bun pentru România și pentru români. Alături de primarul Ion Lungu au fost prezenți deputatul PNL Ioan Balan, viceprimarul Lucian Harșovschi, precum și numeroși consilieri locali liberali. Dacă la primul tur a fost însoțit de nepotul său, de această dată Ion Lungu a venit doar împreună cu soția sa, spunând că nepoțelul îi va însoți pe părinții lui la vot.

La ieșirea din secția de votare, Ion Lungu a făcut un apel către suceveni să se prezinte astăzi la urme „pentru că fiecare vot este important. Fiecare vot contează”. „Astăzi am votat cu gândul la un viitor mai bun pentru România și pentru români. Astăzi am votat pentru un președinte care să scoată Moldova din izolare. Astăzi am votat pentru o Românie democratică. O democrație pe care greu am câștigat-o acum 30 de ani și trebuie să o apărăm. Astăzi am votat cu gândul la un președinte care să ne reprezinte cu demnitate în Europa și în lume. Astăzi am votat cu gândul ca românilor să le fie mai bine în țara lor. Astăzi am votat pentru o Românie normală. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat Ion Lungu.