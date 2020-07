Primarul Sucevei, Ion Lungu, are convingerea că va avea o colaborare foarte bună cu noul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic. Afirmația a fost făcută după prima întâlnire pe care Ion Lungu a avut-o cu noul arhiepiscop, după ceremonia de întronizare a acestuia. „Am participat cu bucurie la acest eveniment deosebit al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, dar și al orașului. Îi dorim mult succes în noua păstorire și îl asigurăm de tot sprijinul nostru. Ca urmare a primei întrevederi pe care am avut-o cu Înaltpreasfinția Sa am convingerea că vom colabora foarte bine așa cum am colaborat și până acum cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Doamne ajută!”, a spus Ion Lungu.