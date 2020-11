Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că a demarat discuțiile la Compania Națională de investiții pentru construcția unui stadion nou în municipiul reședință de județ. Ion Lungu a spus că a avut discuții pe această temă la sediul CNI. „Vom depune până la sfârșitul acestei săptămâni solicitarea de finanțare a unui Stadion Nou în Complexul Sportiv, în spate la Metro, acolo unde facem și Sala Polivalentă”, a declarat Ion Lungu.

Pe de altă parte, el a spus că a discutat, în București, la sediul Ministerului de Finanțe, cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Sebastian Burduja și cu Ministrul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Regionale, Ioan Ștefan, referitoare la aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021, menținerea cotei din impozitul pe venit la 65% în bugetul de stat pe anul 2021 la fel ca în anul 2020, dar și despre preluarea finanțării de către Guvern a cheltuielilor legate de asistența socială a persoanelor cu handicap grav și a însoțitorilor acestora, asigurarea de sume de bani din fondul de rezervă pentru asigurarea încălzirii în sistem centralizat.

„Totodată am avut discuții la o serie de ministere si agenții, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, C.N.I. – Compania Națională de Investiții. Am discutat probleme legate de fondurile europene, realizarea strategiei de dezvoltare urbană pentru perioada 2021-2027 de către Banca Mondială, extinderea rețelelor de gaz din orașul nostru”, a declarat primarul Sucevei.