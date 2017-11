Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că între municipiul reședință de județ și orașul Bethlehem va fi încheiat un parteneriat de colaborare. Ion Lungu a precizat că în cursul zilei de astăzi a avut o întâlnire privată cu reprezentanții municipalității din orașul palestinian Bethlehem. Lungu a spus că în cadrul discuțiilor au fost puse bazele unui parteneriat de colaborare cu acest oraș. „Este un oraș care are o încărcătură spirituală deosebită: aici s-a născut Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos.

„Având în vedere că și orașul Suceava, regiunea Bucovinei, sunt reprezentative pentru creștinătate, cred că este o colaborare oportună, care va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre cele două orașe din punct de vedere spiritual, cultural, educațional și al dezvoltării turismului”, a declarat Ion Lungu.