Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, la ieșirea de la urne că a votat pentru o echipă competentă, capabilă să atragă fondurile europene pentru dezvoltarea României, a județului Suceava și a municipiului Suceava. Ion Lungu a votat alături de soția sa, alături de el mai fiind prezenți și deputatul Ioan Balan, viceprimarul Lucian Harșovschi și consilierul local Angela Zarojanu.

„Îi rog pe suceveni8 să se prezinte la vot. Așa cum am spus în ultimele zile, Primăria municipiului Suceava a luat măsuri în așa fel încât votul să se desfășoare în condiții de siguranță și îi rog pe suceveni să vină la vot să își exprime acest drept, un lucru foarte important pentru următorii patru ani. Am votat pentru dezvoltarea României, pentru dezvoltarea județului Suceava, pentru dezvoltarea municipiului Suceava. Am votat pentru o echipă competentă care să poată să facă acest lucru. Am votat pentru o echipă care poate să aducă fonduri europene. Singura șansă de dezvoltare a României este atragerea acestor fonduri europene la nivel național și la nivel local. Am votat pentru o viață mai bună pentru copiii și nepoții noștri”, a declarat Ion Lungu.