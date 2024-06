Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a votat la secția nr.8 amenajată în incinta Colegiului Tehnic ”Samoil Isopescu”. El a venit la urne împreună cu soția sa Lumnița. ”Am dat un vot pentru Suceava un oraș european, am votat pentru Suceava un oraș modern, am votat pentru Suceava un oraș prietenos și frumos în care să-ți facă plăcere să trăiești, am votat pentru deazvoltarea orașului Suceava”, a transmis Ion Lungu.