Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care candidează pentru un nou mandat, a votat tradițonal alături de soția sa Luminița la secția amenajată în incinta Colegiului ”Samoil Isopescu”. Alături de el s-au aflat deputatul Ioan Bălan, viceprimarul Lucian Harșovschi, Angela Zarojanu și Sanda Maria Ardeleanu, candidați pe lista liberalilor pentru Consiliul Local.

”Am votat pentru continuitate, am votat pentru oameni cu experiență, pentru oameni responsabili, am votat pentru continuarea transfomării orașului nostru într-un oraș modern european de tip smart city cu servicii civilizate cu un transport modern și cu școli bine dotate. Am votat pentru un viitor mai bun al copiilor și nepoților noștri, am votat pentru ca sucevenii să fie mândri de orașul lor. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a declarat Lungu.