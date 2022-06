Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că astăzi a avut loc licitația pentru proiectarea integrală a proiectului de investiții cu finanțare europeană „Aqua Park” în cadrul Comlpexului sportiv Suceava. Ion Lungu a spus că la licitație au fost depuse două oferte, respectiv din partea Total Businnes Land SRL din Alba Iulia cu terți susținători și Invigsion (lider de asociere), SC Neo Structural Enginnering SRL și Nox Internațional SRL din București. Lungu a explicat că acest contract presupune achiziționarea unor servicii de specialiate pentru întocmirea documentației tehnico-economice în vederea obținerii finanțării nerambursabile pe Programul Operațional Regional. El a amintit că Aqua – Parkul va fi realizat pe o suprafață de 3,5 hectare si va avea o clădire principală care va cuprinde un ansamblu de bazine, piscine acoperite, tobogane pe categorii de vîrstă, grupuri sanitare, spații comerciale, birouri și spatii administrative, vestiare și case de bilete, un ansamblu Wellness & SPA și un punct de prim ajutor, toate acestea pe o suprafață de 10.000 metri pătrați. Pe diferența de 25.000 de metri pătrați vor fi amenajate piscine exterioare între care una cu valuri și una cu jacuzzi, tobogane exterioare independente, o plajă exterioară, o bază de observare pentru post salvamar, o fântână arteziană, dușuri, grupuri sanitare, spații tehnice și locuri de parcare. Primarul Sucevei a arătat că valoarea maximă estimată pentru acest contract este de 2,9 milioane lei.

„Fiind o lucrare foarte complexă,pretul cel mai scăzut are o pondere de doar 34%. De asemenea, vor fi necesari 11 experti tehnici in cadrul proiectării si pentru fiecare din aceștia punctajul va fi de maximum 6%”, a explicat Ion Lungu. El a adăugat că perioada contractului este de 36 luni,pentru realizare documentație și asistență pentru depunerea proiectului pe fonduri europene, respectiv studiu topografic, audit energetic, studiu de fezabilitate, documentație obtinere avize si acorduri, proiectul tehnic, autorizație de construire și organizarea execuție, caietul de sarcini pentru licitatie etc.

Ion Lungu a amintit că în cadrul Programului Operational Regional pentru perioada 2021-2027, la ADR Piata Neamț, în portofoliul de proiecte de 100 milioane euro Primăria Suceava a prins pentru finanțare Aqua-Park Municipiul Suceava cu valoarea estimată la 10,2 milioane de euro.