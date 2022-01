Prezent la București, primarul Sucevei, Ion Lungu, a transmis că la Compania Națională de Investiții a fost semnat contractul cu firma ilfoveană „Hentza Business” pentru proiectarea și execuția unei baze sportive de tip I, cu teren de fotbal de dimensiuni UEFA și tribună cu 500 de locuri. Practic, va fi un teren de antrenament. Primarul a precizat că tot la CNI este în procedură de finalizare licitația pentru construirea Sălii Polivalente cu 5.000 de locuri. Sala Polivalentă și terenul de fotbal vor fi construite în zona Metro. În incinta bazei sportive va fi amenajat și un aquapark. Cât privește construirea unui nou stadion, Ion Lungu a informat că municipiul Suceava figurează pe Lista sinteză actualizată a subprogramului Complexuri Sportive.

