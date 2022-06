Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că astăzi, la sediul primăriei, a avut o loc o primă întâlnire cu reprezentanții firmei SC Miss Grup SRL Bistrița, care va construi Sala Polivalentă din Suceava, cu 5.000 de locuri. Ion Lungu a spus că la discuții au participat administratorii firmei, asociații în licitație și reprezentanți ai proiectantului. „Aceștia s-au angajat ca până la sfârșitul lunii octombrie să finalizeze proiectarea, după care să înceapă efectiv construcția sălii”, a precizat Lungu, care a mai adăugat că „am vizitat amplasamentul, au apreciat că este liber de sarcini și că este în curs de finalizare montarea postului de transformare în vederea alimentării cu energie electrică a Sălii polivalente și au început să lucreze la proiectare”.

