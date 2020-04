Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunţat că pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, în municipiul reşedinţă de judeţ se va face o dezinfecţie totală, de la scări de bloc, străzi, alei, parcuri, locuri de joacă, ghene de gunoi etc. „Continuăm acțiunile de stropire în oraș! În baza Ordonanței Militare nr.6, începând de ieri, Primăria acționează și la nivelul scărilor de bloc. Pentru aceasta am orașul în patru zone și am contractat patru firme de dezinfecție pentru o igienizare mai eficientă”, a explicat Ion Lungu. El a precizat că primăria a achiziţionat 2.000 de dispensere care urmează să sosească până la sfârșitul săptămânii. Acestea urmează să fie distribuite asociațiilor de proprietari, conform Ordonanței Militare nr.6, pentru dezinfectarea scărilor de bloc. „Rog președinții Asociațiilor de Proprietari să țină legătura cu Seviciul Asociații de proprietari din cadrul primăriei pentru a ridica aceste aparate de dezinfecție și să le monteze pe casa scării. În paralel, dezinfectăm străzile, aleile și printre blocuri. Doamne ajută să reușim limitarea răspândirii virusului!”, a transmis Ion Lungu.