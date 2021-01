Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că încă 15 autobuze mari vor întregi parcul de vehicule electrice de la TPL. Noile autobuze sunt licitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Primarul a transmis că astăzi a discutat la București cu ministrul de resort Cseke Attila despre semnarea contractului de achiziție publică pentru cele 15 autobuze. Ion Lungu a subliniat că licitația a fost câștigată de firma Solaris Bus&Coach din Polonia pentru autobuze marca Urbino Electric 12.

El a adăugat că se poate semna contractul, în condițiile în care a expirat perioada de contestare. În dotarea TPL se află deja 25 de autobuze electrice de mari dimensiuni și alte 15 de mici dimensiuni. Primarul a spus că în timpul întâlnirii cu ministrul Czeke Attila a mai abordat problema finanțării Sălii Polivalente și cea privind executarea proiectelor europene aferente exercițiului financiar 2014-2020 și aflate în curs de derulare.