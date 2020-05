Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, astăzi, că municipalitatea va monta patru tuneluri de dezinfecție la porțile de intrare în bazarul Sucevei. Ion Lungu a spus că astăzi va avea o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în care se va discuta despre deschiderea bazarului începând cu data de sâmbătă, 30 mai. „ Sigur că este o decizie care a fost greu de luat. Facem tot ce este posibil să respectăm condițiile legale să nu facem un focar de coronavirus în bazar. De aceea această decizie am luat-o destul de greu. Au venit la mine o parte din comercianții din bazar, care mi-au spus un lucru care este adevărat. Că de două luni și jumătate o mare parte dintre ei nu au câștigat nici un ban. Nu au din ce trăi. Din păcate nici la primărie situația nu este astăzi roz. Sperăm să se îndrepte după data de 30 iunie, când vom încasa taxele locale care au fost reprogramate de la data de 31 martie. Ca atare trebuie să dăm o șansă acestor oameni să poată să-și câștige o bucată de pâine. De aceea am avut discuții, chiar și în această dimineață cu reprezentanții comercianților din bazarul, Poliția Locală, viceprimarul Lucian Harșovschi”, a spus Ion Lungu în cadrul unei conferințe de presă. El a explicat că două tuneluri vor fi montate la poarta de intrare 1 și alte două la poarta nr. 3. De asemenea, Lungu a arătat că în bazar au fost stabilite circuitele pentru deplasarea persoanelor, iar forțele de poliție vor supraveghea dacă sunt respectate regulile de distanțare socială. „Vom monta patru tuneluri ca măsuri de protecție. Patru tuneluri cu substanță dezinfectantă la intrarea în bazar. Două la poarta 1, la intrarea principală. Și acolo vom avea poliția locală care va monitoriza acest lucru. Intrarea se face pe poarta 1 și se poate ieși pe poarta nr. 2, dinspre râul Suceava. La fel se poate intra pe poarta 3, în zona de acces auto și se iese pe poarta nr. 4. Și acolo vom avea organizat flux cu tuneluri de dezinfecție în așa fel încât să putem avea un control în bazar”, a explicat primarul Sucevei.

El a spus că în bazar nu se vor redeschide restaurantele și barurile, cu excepția celor care vor putea face livrare la pachet.