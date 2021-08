Până pe 26 august sunt restricții de circulație pe Aleea Saturn din Suceava, din cauza lucrărilor la noua piață din cartierul George Enescu. Primarul Ion Lungu anunță că se amenajează rampa de acces în parcarea subterană și se face racordul la utilități. Primarul mai spune referitor la lucrările de la Piața Mică: „Pe lângă aceste operațiuni mai trebuie realizate finisajele în parcarea subterană și de montat acoperișul și panourile tip sandwich la hala pieței. Stadiul fizic de realizare a lucrărilor este de 60%. Ne propunem să finalizăm lucrările de construcție până la sfârșitul anului”.

