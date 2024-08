Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că proiectul pentru implementarea sensurilor unice în municipiul reședință de județ, în valoare de 24 de milioane de euro, ar putea fi semnat săptămâna viitoare. Ion Lungu a spus că în ședința de joi a Consiliu Local va fi aprobată o hotărâre privind sistemul integrat de management și mobilitate urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirea calității vieții în municipiul Suceava.

„Este ultimul proiect de hotărâre pe care îl aprobăm iar săptămâna viitoare am discutat la Piatra Neamț și vom semna acest proiect important. Un proiect de 120,48 milioane de lei, adică 24 de milioane de euro, care are și o parte neeligibilă destul de mare de 5,847 milioane de euro, care trebuie pusă de municipalitate. Noi sperăm să se mai așeze lucrurile pe axa de finanțare în așa fel încât să mai putem lua niște bani de la Uniunea Europeană. Și așa cum a fost prezentat, acest proiect presupune introducerea de sensuri unice de la intrarea în municipiul Suceava până în centrul, întoarcere pe str. Petru Rareș și până în George Enescu pe Calea Obcinilor”, a spus Ion Lungu.

El a arătat că proiectul cuprinde mai multe etape și este mai complex. „Proiectul mai cuprinde un sistem de management al traficului, sistem de supraveghere video, senzori, centru de comandă și control care va fi amplasat în centru. Proiectul mai include și realizarea trecerilor de pietoni, să avem unda verde de la intrarea în oraș până în centru. La fel, piste de biciclete/trotinete și așa cum am mai spus sunt lucrări destul de ample de lărgire a străzilor, de mutare a stâlpilor de electricitate în așa fel încât să putem face piste adevărate de biciclete pe calea carosabilă. O altă componentă este și plantarea de perdele verzi”, a explicat edilul Sucevei. El a precizat că termenul de finalizare al proiectului este de 31 de luni de la semnarea contractului.

„Eu spun că este un proiect important. Lucrul cel mai semnificativ în acest proiect este legat de crearea acelei benzi unice pentru transportul public local. Așa cum am spus am văzut și în alte părți în Europa, nu trebuie să inventăm noi roata, ca să ai o fluidizare a traficului în oraș trebuie să folosești cât mai mult transportul public. Iar să ai un transport public bine pus la punct trebuie să avem acest culoar special. Este un proiect important și sunt convins că membrii Consiliului Local îl vor aproba în ședința de mâine în așa fel încât săptămâna viitoare să putem semna contractul la ADR Nord-Est”, a încheiat Ion Lungu.