Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că zona de agrement de pe malul râului Suceava va fi deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Ion Lungu a precizat că municipalitatea va prelua gestionarea acestei zone de agrement, asigurând paza și întreținerea bazei din punct de vedere a spatiilor verzi, instalații pentru irigare, instalații de iluminat, etc.

Lungu a spus că aceste servicii vor fi externalizare, municipalitatea nedispunând de personal muncitor suficient la Direcția Domeniului Public.

El a amintit că prin acest proiect, pe o suprafață de 15 hectare, s-au amenajat spații verzi, alei pietonale, piste pentru bicicliști, un sistem iluminat și sisteme irigație și a fost montat mobilier urban. Zona de agrement beneficiază de internet wirless. De asemenea, au fost amenajate un teren de tenis de câmp, două terenuri badminton/volei, o platformă fitness/yoga și o platformă evenimente culturale.

Valoarea lucrărilor realizate la acest proiect este de 16.264.015,87 lei tot cu TVA. „Am convingerea că sucevenii vor aprecia noua Zonă de Agrement, cu spații pentru sport și recreere din orașul nostru. Prioritatea de grad zero în continuare o reprezintă consolidarea malurilor, lucrare care nu a fost posibil de realizat în cadrul proiectului”, a încheiat Ion Lungu.