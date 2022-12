Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat finalizarea lucrărilor de construcție la grădinița nr. 4 de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava. Ion Lungu a precizat că dotările nu au putut fi realizate până la data de 1 decembrie, respectiv cele pentru cantină, mobilier și instalațiile de climatizare. „Toate aceste dotări sunt contractate, au fost date avansurile și vor fi livrate în perioada următoare”, a precizat Lungu. El a arătat că lucrările la această grădiniță sunt de bună calitate, iar până la mijlocul lunii decembrie urmează sa fie finalizate și dotările. „Grădinița nouă va fi inaugurată pe data de 13 ianuarie 2023, în preajma Zilei Colegiului Mihai Eminescu”, a mai precizat primarul Sucevei.

