Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că au fost finalizate lucrările la noul pod peste râul Suceava. „Principala preocupare a municipalității este legată de gestionarea problemei noului Coronavirus. Și zilnic depunem eforturi pentru limitarea răspândirii virusului. În paralel însă, continuă derularea unor lucrări de investiții importante pentru municipalitate. Spre exemplu, s-au finalizat lucrările la Podul peste râul Suceava”, a anunțat Ion Lungu. El a spus că din păcate municipalitatea nu a reușit încă să semneze contractul pentru Ruta Alternativă – tronsonul nr.1, Calea Unirii-Apeductului – Pod Râu Suceava, având în vedere că au fost depuse contestații la licitație.

„Sperăm, dacă nu se mai atacă în instanță, să putem semna contractul de execuție pe data de 27.04.2020 și să putem începe executarea porțiunii de drum până la intersecția cu strada Mirăuți”, a declarat edilul Sucevei.