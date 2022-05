Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că a fost semnat un contract multianual de finanțare de 7,998 de milioane de lei fonduri guvernamentale pentru reabilitarea termică a unor blocuri din municipiu. Pentru acest an, a spus Lungu, este alocată suma de 3,814 milioane de lei care va asigura reabilitarea energetică a unui număr de 7 blocuri cu 96 de apartamente. Este vorba de strada Privighetorii nr.3- bloc B1, strada Privighetorii nr.11- bloc B2, strada Privighetorii nr.3 A- bloc B3, strada Putna nr 9 – bloc B4, strada Privighetorii nr.3- bloc B5, strada Putna nr.7- bloc B6, strada Putna nr. 14- bloc A01. ”Avem un număr de 96 de apartamente pentru acest an și continuăm anul viitor. Noi avem depuse proiecte și pe fonduri europene mai tenante pentru că nu trebuie cofinanțare. Am depus proiecte de 22 de milioane de euro pentru reabilitare clădiri publice și rezidențiale în luna aprilie”, a mai spus Lungu.

