Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, joi, la cursul festiv al absolvenților Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava. În cuvântul său, Ion Lungu i-a felicitat pe absolvenți din partea comunității sucevene și le-a urat succes în noua etapă a vieții. „I-am îndemnat să-și urmeze visele oriunde ar fi, în orașul nostru sau în alte orașe din țară sau din lume. Am asigurat liceul de buna colaborare în implementarea proiectului european de Reabilitare a clădirilor, în valoare de 3 milioane euro care va fi promovat pe Programul Regional 2021-2027”, a spus Lungu. El a adăugat că având în vedere că anul acesta se sărbătorește Anul cultural Dimitrie Cantemir, municipalitatea intenționează să finanțeze un proiect organizat împreună cu acest colegiu prin care să fie marcată această mare personalitate a culturii române și europene.

