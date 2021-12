Anul 2021 a fost unul din cel mai buni ani de după Revoluție la Primăria municipiului Suceava, un an al investițiilor, al dezvoltării. Este concluzia trasă de primarul Ion Lungu la bilanțul pe care l-a prezentat astăzi în ultima conferință de presă din acest an. El a adăugat că 2021 a fost anul cu cea mai bună execuție bugetară la Primăria Suceava de după Revoluție având încasări la partea de venituri de 350 de milioane de lei însemnând aproximativ 70 de milioane de euro. Lungu a trecut în revistă realizările dar și cele câteva nerealizări. La capitolul realizări edilul a punctat: zona de agrement de pe malul râului Suceava, podul de peste pârâul Cetății, grădinița din Burdujeni sat, sala de gimnastică de la Colegiul ”Spiru Haret”, realizarea autobazei pentru autobuzele electrice, achiziționarea a 22 de autobuze electrice, înființarea Zonei Urbane Funcționale, modernizarea a 8 străzi și amenajarea a 959 de parcări de reședință, investițiile de la Colegiul ”Petru Mușat”. Totodată, sunt în curs de finalizare tronsonul doi al rutei alternative Suceava-Botoșani de la Podul Unirii până la DN29, piața cu parcarea subterană din George Enescu, grădinița din zona centrală, aducțiunea de gaz metan în Burdujeni sat, încălzirea în Bazar, grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu”. Primarul a amintit de Sala Polivalentă de 5.000 de locuri unde licitația pentru execuție a fost adjudecată urmând ca la anul să înceapă lucrările, de terenul UEFA de 500 de locuri unde de asemenea licitația a fost adjudecată și de proiectele de 50 de milioane de euro care sunt pentru ZUF. La orizont se mai află creșa de dimensiuni mari care se va construi în zona Dealul Mănăstirii și o alta în zona Cetății de Scaun a Sucevei. Primarul a amintit totodată și de sprijinul pe care l-a acordat în acest an sportului dar și bisericilor. La toate acestea se adaugă obținerea de către municipiul Suceava a diplomei de excelență pentru gestionarea eficientă a deșeurilor la Gala AMR și locul trei la nivel național la cel mai curat oraș. La capitolul nerealizări Lungu a trecut în primul rând nerealizarea programului de modernizare a străzilor și asta din cauza lipsei de forței de muncă, înârzierea lucrărilor în cartierul Europa din cauza contestațiilor, nefinalizarea licitației pentru achiziția de tablete și laptopuri tot din cauza contestațiilor și nerealizarea lucrărilor de îngropare a cablurilor din cauza lispei de ofertanți.

𝐁𝐈𝐋𝐀𝐍𝐓̦ 𝐀𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟏

Bilanțul pentru anul 2021 este unul pozitiv, fiind unul din cel mai buni ani după Revoluție

Anul 2021 a fost un an al investițiilor, al dezvoltării la Primaria Municipiului Suceava

Este anul cu cea mai bună execuție bugetară de după Revoluție, cu peste 350 milioane lei (aproximativ 70 milioane EURO)

Menționez ca realizări următoarele :

𝐀) 𝐋𝐔𝐂𝐑𝐀̆𝐑𝐈 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐄:

𝟏. Reabilitarea Primăriei Municipiului Suceava, cu creșterea eficienței energetice;

𝟐. Zonă Agrement Râu Suceava;

𝟑. Pod peste Pârâul Cetății;

𝟒. Centru de informare și documentare Colegiul Naţional “Petru Rareș”;

𝟓. Grădiniță nouă Burdujeni Sat;

𝟔. Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic “Petru Mușat”;

𝟕. Sala de gimnastică Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”;

𝟖. Finalizarea sediului autobazei electrice;

𝟗. Sosirea a 22 autobuze electrice noi de mici dimensiuni;

𝟏𝟎. Finalizarea proiectului aplicat pentru digitalizare;

𝟏𝟏. Înființarea Zonei Urbane Funcționale;

𝟏𝟐. Modernizarea unui număr important de străzi și realizarea de parcări de reședință (au fost modernizate prin asfaltare 8 străzi şi amenajate 959 locuri de parcare);

𝟏𝟑. Modernizarea Pieței Ițcani;

𝟏𝟒. Extindere reţele energie electricăşi iluminat public în Cartierul Europa;

𝟏𝟓. Deviere conducte termoficare pe ruta alternativă Suceava-Botoşani;

𝟏𝟔. A fost finalizată reţeaua de canalizare pentru apă menajeră cu staţii pompare, pe Străzile Dobrilă Eugen, Molidului Şi Făgetului;

𝟏𝟕. Au fost montate un număr de 38 de staţii noi, moderne pentru transportul public local.

𝐁) 𝐋𝐔𝐂𝐑𝐀̆𝐑𝐈 𝐈̂𝐍 𝐃𝐄𝐒𝐅𝐀̆𝐒̦𝐔𝐑𝐀𝐑𝐄

𝟏. Se Lucrează la tronsonul nr. 2 Ruta Alternativă Suceava-Botoșani, pe strada Apeductului;

𝟐. Am depus la Ministerul Dezvoltării pe Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny documentația pentru Tronsonul 3, între Podul Unirii și DN 29, cu viaduct peste calea ferată, în valoare de 17 milioane euro şi este la faza de evaluare;

𝟑. Am pregătit proiecte de 500 milioane euro pentru finanțare Pe Zona Urbană Funcțională în perioada 2021-2027.

𝐂) 𝐒-𝐀 𝐋𝐔𝐂𝐑𝐀𝐓 𝐅𝐎𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐁𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐓̦𝐈𝐈𝐋𝐄 𝐈̂𝐍 𝐃𝐄𝐒𝐅𝐀̆𝐒̦𝐔𝐑𝐀𝐑𝐄 𝐏𝐄 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐔𝐑𝐈 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄𝐍𝐄:

𝟏. Grădiniță zonă centrală;

𝟐. Grădiniță nouă Ițcani;

𝟑. Reabilitare Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară;

𝟒. Centrul Multifuncțional Ițcani – (Sediul Primăriei);

𝟓. Strada Vasile Pârvan.

𝐃) 𝐒-𝐀 𝐋𝐔𝐂𝐑𝐀𝐓 𝐁𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐓̦𝐈𝐈𝐋𝐄 𝐏𝐄 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐔𝐑𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐈 𝐀𝐋𝐄 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀̆𝐓̦𝐈𝐈:

𝟏. Piața George Enescu va fi finalizată în primavară;

𝟐. Sera floricolă, care este finalizată,urmează a fi racordată la gaz metan;

𝟑.Extindere gaz metan Burdujeni Sat, s-a racordat la gaz metan Autobaza Electrică, Grădiniţa Nouă din Burdujeni Sat, precum şi cele două corpuri de clădiri ale Şcolii Generale Nr. 6;

𝟒. Modernizare Ștrand Ițcani;

𝟓. Încălzire Bazar;

𝟔. Grădiniţa din curtea Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”;

𝐄) 𝐀𝐔 𝐅𝐎𝐒𝐓 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐑𝐀𝐓𝐄 𝐔𝐑𝐌𝐀̆𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐈𝐄𝐂𝐓𝐄:

𝟏. A fost aprobată tema de proiectare la Parcul Șipote, A avut loc licitaţia pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice şi a fost desemnat câştigătorul;

𝟐. Se lucrează la tema de proiectare Amenajare Pădurea Parc-Zamca, a fost aprobată în Consiliul Local comisia de specialişti care lucrează în acest sens;

𝟑. A fost licitată de către CNI, Sala Polivalentă de 5000 de locuri de la Suceava, este în curs de finalizare licitaţia;

𝟒. A fost licitată de către CNI şi adjudecată Baza de Sport Tip 1, teren de fotbal la dimensiuni UEFA;

𝟓. Am demarat proceduri la CNI pentru realizarea unui stadion nou, acesta fiind prins în lista sinteză la CNI;

𝟔. Este în faza finală proiectul de reabilitare a Curții Domnești;

𝟕. A fost aprobat şi este scos la liciaţie de către Ministerul Dezvoltării Proiectul pentru Creşa Mare în Municipiul Suceava-Dealul Mănăstirii;

𝟖. A fost semnat contractul de finanţare pe fonduri europene pentru proiectul corp clădire cu săli de clasă pentru Colegiul Naţional “Petru Rareş”.

𝐅) 𝐀𝐌 𝐒𝐄𝐌𝐍𝐀𝐓 𝐈̂𝐍 𝐀𝐂𝐄𝐀𝐒𝐓𝐀̆ 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐎𝐀𝐃𝐀̆ 𝐔𝐑𝐌𝐀̆𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄:

𝟏. Semnat contract cu firma Solaris, pentru achiziția a 15 autobuze mari noi;

𝟐. Semnat contract Sistem Integrat de Management și Modelare Urbană destinat modernizării și fluidizării traficului în Municipiul Suceava;

𝟑. Semnat contract pentru ruta alternativă acces Cartier Europa, amenajare drumuri şi parcări;

𝟒. Semnat contract montare 7 stații de încărcare electrică în oraș cu fonduri de la Administrația Fondului pentru Mediu.

𝐆) 𝐒𝐄 𝐋𝐔𝐂𝐑𝐄𝐀𝐙𝐀̆ 𝐋𝐀 𝐃𝐎𝐂𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓̦𝐈𝐈:

𝟏. Parcare supraterană strada Ștefan Tomșa, lângă Primărie;

𝟐. Parcare supraterană în cartierul Obcini, strada Mesteacănului;

𝟑. Parcare supraterană zona Pieţei Mari,unde a fost Comisariatul Militar;

𝟒. Creșă nouă mare, în zona Cetăţii de Scaun;

𝟓. Gradiniță nouă program prelungit, Cartier Obcini;

𝟔. Gradiniță nouă program prelungit Școala Generală Nr. 1;

𝟕. A fost realizată documentaţia şi a avut loc licitaţia pentru realizare Parc Fotovoltaic pe o suprafaţă de 30,5 hectare la fosta groapă de zgură de la Termica.

𝐇) 𝐀𝐋𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀̆𝐑𝐈:

𝟏. Am sprijinit toate sporturile din suceava, în mod special handbal masculin şi fotbal;

𝟐. Am premiat performanţele olimpice, atât performanţa şcolară, cât şi cea sportivă;

𝟑. Am sprijinit Spitalul Judeţean cu sume de bani, am amenajat şi sprijinit centrele de vaccinare, au fost administrate la centrele de vaccinare ale municipalităţii 120.818 doze vaccin;

𝟒. Am sărbătorit peste 100 de cupluri de aur care au împlinit 50 ani de căsătorie;

𝟓. Am sprijinit financiar unitătile de cult din oraşul nostru, în mod special lucrările la sediul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor şi a Catedralei Naşterea Domnului din municipiu;

𝟔. A fost montată statuia lui Franz Cavaler Des Loges în faţa Primăriei;

𝟕. Am semnat parteneriate de infrăţire cu oraşul Chişinău din Moldova şi orasul Karavas din Cipru.

𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋𝐄𝐋𝐄 𝐍𝐄𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀̆𝐑𝐈 𝐈̂𝐍 𝐀𝐍𝐔𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟏:

𝟏. Nerespectarea programului de asfaltări din oraş pe partea de reparaţii datorită în mod special lipsei forţei de muncă calificate la constructori;

𝟐. Neînceperea lucrărilor de extindere a gazului metan în cartierul Dealul Mănăstirii, datorită întârzierilor care sunt în acest proiect, în mare tot lipsei forţei de muncă calificate care lucrează la Proiectul Extinerii Gazului Metan în Burdujeni Sat şi Dealul Mănăstirii;

𝟑. Nefinalizarea lucrărilor la Cartierul Europa, acest lucru fiind datorat contestaţiilor la licitaţiile pentru apă şi pentru drumuri;

𝟒. Nesemnarea contractului pentru tablete şi leptopuri pe fonduri europene, deşi am fost declaraţi câștigători, suntem pe lista de rezervă;

𝟓. Nu am reuşit să implementăm proiectul “Canalizaţie Cabluri”, la licitaţiile care s-au ţinut nu s-a prezentat nimeni, lucrăm la modificarea caietului de sarcini.

Primar

Ion Lungu

Suceava

29.12.2021