Primarul Sucevei, președintele organizației municipale a PNL Ion Lungu și-a prezentat, astăzi, platforma electorală pentru un nou mandat de edil al Sucevei. Ion Lungu a susținut o conferință de presă la sediul PNL Suceava, în cadrul căreia a prezentat atât realizările din acest mandat, cât și principalele obiective pe care le va avea avere pentru următorii patru ani. Ion Lungu a fost însoțit pe scena de unde a susținut conferința de presă de mai mulți candidați pentru Consiliul Local, viceprimarul Lucian Harșovschi, Sanda Maria Ardeleanu, Angela Zarojanu și Ciprian Anton.

Ion Lungu a spus că pentru un nou mandat de primar al Sucevei va candida cu sloganul „Experință și responsabilitate”. „Experiență pentru faptul că administrăm Primăria Suceava din anul 2004. Iar faptul că ne-au și votat sucevenii înseamnă că experiența noastră a fost confirmată. Apoi responsabilitate. Și asta pentru că eu cred că au fost perioade grele în care am dat dovadă de responsabilitate. Și dăm dovadă în continuare de responsabilitate în fața sucevenilor. Eu cred că am trecut acest test al coronavirusului până în prezent în Suceava, dar mai avem mult de lucru în perioada următoare”, a declarat Ion Lungu.

Ion Lungu a prezentat principalele realizări din actualul mandat de primar

La începutul conferinței de presă, Ion Lungu a ținut să facă „o descărcare de gestiune” în fața sucevenilor cu ceea ce s-a întâmplat în acest mandat de primar al Sucevei. „Fac acest lucru pentru că așa mi se pare corect și normal. Cetățenii din Suceava ne-au încredințat un mandat și noi trebuie să spunem ce am făcut. Ca să nu mai spunem de cârcotași, care vin și spun că nu s-a făcut nimic în Suceava. Sau vin acum și spun că s-a mai făcut ceva în primul mandat, dar în ultimul mandat nu s-a făcut nimic. Eu spun că nu este așa. Și cu ce voi prezenta sper că o să-i conving pe suceveni că suntem oameni de cuvânt, de onoare și în mare parte ceea ce am promis am și realizat”, a declarat Ion Lungu.

Printre realizările din acest mandat, Ion Lungu a amintit de proiectul care vizează înființarea diviziei electrice de transport public de călători care va dispune de 62 de autobuze electrice proiect ”unic în țară”, care mai cuprinde amenajarea unei autobaze și modernizarea celor 54 de stații de autobuz. El a făcut referire și la un alt proiect important care face din Suceava ”un oraș verde” este cel referitor la modernizarea iluminatului public cu lămpi tip led, inclusiv la școli proiect realizat cu fonduri elvețiene. Primarul a mai amintit de aducerea gazului metan în Burdujeni sat, de modernizarea unui număr de 50 de străzi din care 15 de pământ și amenajarea a 33 de parcări de reședință, de amenajarea zonei de agrement Tătărași, de construirea a patru blocuri ANL cu 200 de locuri de parcare, de reabilitarea statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, de începerea lucrărilor la zona de agrement pe malul râului Suceava, de modernizarea fostului cinematograf din Ițcani unde va funcționa un sediu al Primăriei. Lungu a mai amintit de sprijinul dat sportului și Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou”.

Lungu a spus că una dintre nerealizările actualului mandat, grădinița din Obcini, s-a datorat împotrivirii celor de la PSD

”Și vreau să fiu și mai pragmatic, pentru că noi avem un angajament asumat cu sucevenii. Atunci când am mers în fața sucevenilor în campania electorală ne-am angajat să facem 20 de proiecte prioritare pentru Suceava. În mandatul 2016 – 2020. Vreau să spun că din aceste 20 de proiecte prioritare 11 sunt finalizate în totalitate. Ceea ce înseamnă 55%. Șase sunt în lucru, adică 30%. Trei nu s-au realizat deloc. Și alte trei s-au realizat fără a fi promise. Vreau să mă refer la cele trei care nu s-au realizat deloc. În primul rând grădinița din Obcini. Aici se știe cât efort am făcut noi la primărie și cum prietenii noștri de la PSD ne-au făcut o înscenare prin Consiliul Local, nu au votat, ne-au dat cartonașe roșii și am pierdut două milioane de euro pentru grădinița din Obcini. Eu am lucrat democratic, am fost cu reprezentanții PSD la fața locului, inclusiv cu actualul candidat al PSD pentru Primărie, toată lumea a spus că este în ordine, dar în Consiliul Local nu au votat. De asemenea, realizarea campusului universitar. Atunci când noi am făcut programul în anul 2016 încă nu erau ghidurile apărute pentru fondurile europene. Mergeam pe ideea că în zona metropolitană putem să facem acest campus. Când s-au făcut ghidurile a fost eligibil pe fonduri europene doar municipiul Suceava nu și comunele din jur. Deci nu s-a putut face acest campus, dar îl reportăm și îl vom face în mandatul următor pentru că se poate. La fel de important, preluarea și modernizarea Casei de Cultură. Se știe că am avut numeroase discuții, am ridicat această problemă la toți prim-miniștrii care s-au perindat în ultimii patru ani. Mai mult, senatorul nostru de Suceava, domnul Cadariu a depus un proiect în Parlament, de preluare a acestor Case de Cultură, din păcate nu s-a ajuns la final și vom prinde din nou acest proiect în mandatul viitor. Cum se știe, domnul președinte Gherghe Flutur are o soluție pragmatică de această dată, de preluare a acestei case de cultură. Și noi, împreună cu administrația județeană să o reabilităm și să o modernizăm”, a declarat Ion Lungu.

În ceea ce privește proiectele realizate, dar care nu au fost prinse în program, el a spus că acestea sunt cel care prevede montarea a 100 de platforme semiîngropate care au fost realizate și 100 de platforme îngropate din care s-au realizat 95. De asemenea, la acest capitol Ion Lungu a amintit și de lucrările la Ruta Alternativă Suceava – Botoșani, din care s-a finalizat podul Unirii peste râul Suceava. Lungu a spus că un prim tronson al acestei rute ar putea fi inaugurat până pe 15 septembrie, de pe Mirăuți pe podul Unirii, până pe str. Energeticianului. Un alt proiect subliniat aici de Ion Lungu este și reabilitarea statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare.

„Noi în mare parte am realizat ceea ce am promis. Și acest lucru ne permite să venim în fața sucevenilor și din acest motiv sloganul nostru pentru mandatul următor este <Experiență și responsabilitate>”, a declarat primarul PNL al Sucevei.

Lungu a făcut publice principalele obiective pentru următorul mandat

Ion Lungu a prezentat și principalele obiective pe care le va avea pentru următorul mandat de primar. Lungu a spus că din punctul său de vedere, cea mai important obiectiv este gestionarea problemelor legate de epidemia de coronavirus. „Pentru viitorul primar asta este prioritatea de grad zero. Și în primul rând pregătirea deschiderii noului an școlar. Vrem să ne întoarcem la o viață cât de cât normală în condițiile actuale. Autoritățile locale vor avea un rol foarte important pentru că sunt particularități de la un caz la altul, pentru a gestiona acest lucru. Trebuie să stabilim reguli clare, proceduri și ce trebuie să facem noi autoritățile locale.

Iar un proiect important al nostru este intitulat <Suceava educată>. Cea mai mare provocare și chiar în această dimineață am avut discuții, este cum pornim noul an școlar. E foarte delicat. Vă spun că așteptăm precizările și sper ca Guvernul să vină cât mai repede cu documentele oficiale, cu ordinele comune al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății să vedem cum ne organizăm. Am fost la școli și voi merge și în perioada următoare. Am trecut un hop, am dat hotărârea de Consiliu Local prin care să dotăm cu echipamente performante pentru învățământul on-line, respectiv 3,6 milioane de lei. Urmează să merg la fiecare școală să vedem ce soluție găsim să aducem toți copii la școală, așa cum se spune pe scenariul verde. Astăzi noi ne încadrăm în scenariul verde, pentru că avem 0,4% cazuri în municipiul Suceava, deci vin toți copiii la școală. Voi merge la fiecare școală să vedem ce este de făcut, ce spații suplimentare găsim și cum văd profesorii de acolo organizarea noului an școlar”, a explicat Ion Lungu.

El a adăugat că printre programele pe care le are în vedere se numără și „Suceava inteligentă”, respectiv continuarea implementărilor proiectelor „Smart City”. Ion Lungu a spus că Suceava are deja are o parte din proiecte implementate pe programul „Smart City”, pe administrare inteligentă, respectiv transportul public electric, iluminatul de tip led, reabilitarea primăriei. La acest capitol el a mai amintit și de proiectul „Aplicat”, pentru emiterea documentelor în regim electronic. „Un alt proiect pe care îl avem în vedere, un concept nou, este Smart City Center, în ideea de a aduna în jurul primăriei toate ideile geniale din orașul Suceava, care vin de la universitate, de la școli, și care vor fi puse în slujba comunității, în domeniul învățământului, a învățământului dual”, a explicat primarul Sucevei.

Ion Lungu a spus că pentru următorul mandat are în vedere și sprijinul medicilor de familie, a medicilor din Policlinica Areni, construcția variantei ocolitoare nr. 2, finalizarea rutei alternative Suceava – Botoșani, construcția de parcări supraterane și de pasaje subterane, în zona bazarului și a Spitalului Județean. „Evident vom continua să modernizăm străzile din municipiu. Așa cum am mai spus, am fost la București și pe lângă Programul Operațional Regional mai sunt foarte mulți bani, peste 50 de miliarde de euro, pentru proiecte de modernizare de străzi. Trebuie să depunem proiecte și noi suntem pregătiți din acest punct de vedere”, a precizat Lungu. El a declarat că prioritare vor fi și domeniile educației, prin finalizarea construirii grădinițelor noi din Burdujeni și Ițcani, dar și construcția unei grădinițe cu program prelungit în cartierul Obcini, precum și domeniul sănătății, prin continuarea sprijinirii modernizării Spitalului Județean.

Primarul Sucevei a mai adăugat că are în vedere proiecte de dezvoltare economică, prin înființarea unui parc industrial, modernizarea piețelor, dar și inițiative pentru atragerea tinerilor plecați în străinătate, prin construirea unui cartier nou. Lungu a amintit și de proiecte precum extinderea rețelelor de gaze naturale și de energie electrică, reabilitarea rețelelor termice, dar și construirea unei centuri verzi a orașului, respectiv amenajarea a 20 de kilometri de piste pentru biciclete. „Avem în vedere finalizarea zonei de agrement pe malul râul Suceava, dar și finalizarea preluării parcului Șipote, cu un proiect cu amenajări de terase ușoare, cu tiroliană și roata panoramică. De asemenea, un prim proiect pe care îl vom depune pe noul exercițiu financiar al Uniunii Europene va fi cel pentru reabilitarea Curții Domnești din Suceava”, a declarat Ion Lungu. El a spus că la capitolul sport își dorește o sală polivalentă, despre care a spus că în mod sigur se va construi, dar și a un stadion nou.

Ion Lungu: Sucevenii doresc în continuare să conducem orașul

În final, Ion Lungu a spus că în perioada în care au fost strânse semnături pentru susținerea candidaturii sale pentru un nou mandat și a listei PNL de candidați pentru Consiliul Local a ajuns la concluzia de sucevenii „doresc în continuarea să conducem orașul”. „Mi se pare corect ca fiecare partid care se respectă, care are candidați, să vină să-și lanseze platforma de administrare a orașului, pentru ca cetățenii, în cunoștință de cauză, să poată judeca care are cea mai bună platformă. Diferența dintre noi și ei este că dacă ei spun vorbe, noi avem și fapte în spate. Am arătat și aici. Chiar am făcut. Chiar ne-am ținut de cuvânt cu ceea ce am făcut și în mare parte am realizat. Și vă spun un lucru care ne-a dat încredere că cetățenii ne vor și că vom câștiga în continuare. Cu mare lejeritate am strâns 10.200 de semnături. Cu mare lejeritate le-am strâns pentru candidatura mea și pentru Consiliul Local. Și nu am mai insistat, pentru că nou am depus primii candidaturile în cursul zilei de luni, dar și azi de dimineață mai aveam un teanc de semnături. Iată un semn că oamenii ne acceptă și ne doresc în continuare să conducem orașul”, a mai declarat Ion Lungu.