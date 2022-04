Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, în această seară că aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim la Suceava a devenit o adevărată tradiție. Ion Lungu a sublinait faptul că pentru foarte mulți suceveni acest lucru are o însemnătate deosebită. „Este pentru al 14 – lea an în care se aduce Lumina Sfântă la Suceava, de la Ierusalim. Prima data chiar domnul președinte Gheorghe Flutur a fost personal la Ierusalim să aducă Lumina Sfântă. Și deja se transformă într-o tradiție aici la Suceava și iată că locuințele sucevenilor, ale românilor, ale celor din Moldova, din Cernăuți se umple cu Lumina Sfântă de la Ierusalim, un lucru deosebit. Foarte multă lume vine să ia această Lumină. Cunosc persoane care păstrează această Lumină Sfântă de pe an pe an. Este un lucru deosebit, oamenii se bucură și eu cred că acest lucru trebuie păstrat în continuare. Transmit tuturor credincioșilor să aibă parte de un Paște fericit, cu pace și liniște sufletească, cu multă sănătate. Și ne rugăm la bunul Dumnezeu ca această mare dramă pe care o trăiesc cei din Uraina, de la Cernăuți să se termine cât mai repede, să se termine acest război și să putem sărbători în pace așa cum se cuvine Sfintele Sărbători Pascale”, a precizat Ion Lungu.