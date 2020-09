Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că decizia lui privind testarea pe banii municipalității a angajaților din învățământul preuniversitar pentru depistarea noului coronavirus este corectă. El a declarat, la Radio Top, că din cele 950 de persoane care s-au testat până acum 19 au fost depistate pozitiv. Cele mai mari probleme sunt la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, unde s-au înregistrat șapte cazuri de îmbolnăvire. Printre pacienți se numără directorul Renato Tronciu, soția lui și directorul adjunct Gabriela Cazac. Toți sunt spitalizați. Într-un interviu acordat astăzi, prin telefon, la Radio Top, directorul Tronciu a afirmat că medicii i-au spus că risca să-și piardă viața dacă nu se testa la timp și dacă nu ajungea rapid la spital. Primarul a declarat: „Eu am insistat și am recomandat ca testările profesorilor și personalului auxiliar să se facă înainte de începerea noului an școlar. Decizia a fost bună și corectă. Domnul Tronciu m-a sunat și mi-a mulțumit pentru că am inițiat această campanie”. Ion Lungu a precizat că probleme sunt și la Școala nr.11 din Burdujeni, unde s-au infectat cu COVID-19 trei din cele cinci femei de serviciu. De aceea, el a recomandat angajarea unei firme de curățenie. Primarul a declarat: „I-am recomandat domnului director să angajeze urgent, pe prestări de servicii, o firmă care să se ocupe de curățenie. Oamenii de serviciu sunt foarte importanți în această perioadă. Au rolul de a face dezinfecție, de a aerisi spațiile. Mulți participă la realizarea triajului în școală”. Ion Lungu a menționat că Primăria pune fonduri la dispoziția școlilor pentru ca în cazul în care este nevoie să contracteze firme de curățenie. Primarul a spus: „Este o problemă delicată. Personalul pentru curățenie trebuie suplimentat, pentru că e subdimensionat în actualele condiții, când se lucrează în schimburi”.

