Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a lăsat să se înțeleagă că ar putea colabora cu succesorul său, social democratul Vasile Rîmbu, care ar urma să-și preia mandatul în cursul lunii octombrie, în cazul în care ar avea o ofertă pentru postul de city manager. ”În privința colaborării cu viitorul primar nu am nicio ofertă dar dacă voi avea voi analiza. Vreau să spun că s-au folosit proiectele mele în campania electorală. Să fim realiști sunt proiectele mele de suflet la care lucrez de zeci de ani. Sunt cel mai interesat ca să le implementez. Repet, nu am nicio ofertă dar dacă voi avea voi analiza”, a spus Lungu. Pe de altă parte Ion Lungu a spus că i s-ar părea normal ca PSD și PNL să asigure majoritatea în Consiliul Local Suceava iar opțiunea ca PNL să aibă un post de viceprimar i se pare una firească. ”Ultimul cuvânt îl are domnul Rîmbu. Viitorul viceprimar trebuie să fie compatibil cu domnul Rîmbu”,a mai spus primarul Sucevei.