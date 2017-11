Primarul municipiului Suceava vrea să facă ordine în publicitatea stradală. El a declarat că o comisie special constituită la nivelul primăriei va elabora noul regulament care vizează publicitatea pe raza municipiului care va fi pus în aplicare la începutul anului viitor.”Vom stabili foarte clar modul de amplasare a panourilor publicitare fie panouri mobile, bannere şi steaguri publicitare, meşuri, publicitate temporară, afişaje de mică publicitate, publicitate pe vehicule, locurile unde amplasarea reclamelor este interzisă şi sancţiunile care se aplică. După momentul zero în termen de 90 de zile anul viitor în ianuarie, februarie vom face licitații pentru locurile de publicitate care sunt permise în Suceava ca să nu mai fie nici un fel de discuție. Vrem să aducem disciplina în rândul celor care au panouri de afişaj”, a declarat Lungu.

