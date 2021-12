Primarul Sucevei, Ion Lungu, a lansat un nou apel la vaccinarea împotriva COVID-19, în condițiile în care se apropie valul cinci al pandemiei. El a declarat: „Sunt un fan al vaccinării pentru că altă soluție nu este. Să nu ne culcăm pe o ureche. Cum spun specialiștii, va veni valul cinci care deja a ajuns în țările din Europa Occidentală și se estimează că la noi va ajunge în luna ianuarie. Ca atare, să ne protejăm în continuare”. Primarul a mai spus că, în perioada 22 noiembrie-5 decembrie, la Suceava au fost folosite 5.648 de doze de vaccin anti-COVID, din care 3.136 la „Iulius Mall”, 1.379 în sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” și 1.133 la Universitatea „Ștefan cel Mare”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating