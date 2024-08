Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat la deschiderea oficială a Festivalului de Artă Medievală Ștefan cel Mare din Cetatea de Scaun că primăria a fost principalul finanțator al acestui eveniment încă de la prima ediție. „În calitate de primar al municipiului vă spun un sincer bun venit la Suceava. Să vă simțiți bine la Suceava și în frumoasa Bucovină. Am fost alături de acest festival de la prima ediție. Și de la început suntem principalul finanțator al acestui eveniment, inclusiv la această ediție. Este un lucru extraordinar pentru că este cel mai mare festival medieval din România, poate și din Europa de Est. Îmi aduc aminte că în anul 2006 am avut de făcut o alegere între a moderniza Cetatea de Scaun a Sucevei și a de a face un aqua park. Am mers pe ideea să reabilităm cetatea de Scaun a Sucevei, am făcut documentația, am depus-o, s-a aprobat și în colaborare cu Consiliul Județean care deținea partea de patrimoniu, noi avem terenul, am reabilitat în cinci ani această Cetate de Scaun și iată că și astăzi se întâmplă aceste reabilitări în continuare. Este un lucru extraordinar ce se întâmplă la Suceava”, a spus Ion Lungu. El a subliniat faptul că acest festival medieval este principalul eveniment în strategia de turism a Sucevei. „Mă bucur că în această perioadă când este Luna Diasporei, când vin foarte mulți suceveni și români acasă, de la muncă din străinătate, avem posibilitatea să organizăm acest eveniment deosebit. Am avut parada de aseară, care a fost extraordinară, foarte mult apreciată și așteptată de suceveni și de cei care ne vizitează orașul, paradă ca iată că va continua cu celelalte evenimente din zilele următoare. Am convingerea că va fi un festival foarte frumos, cu foarte multe evenimente, multe surprize pregătite de domnul Emil Ursu, pe care îl felicit. Este tânăr și neliniștit și eu mai glumesc cu el. Emil are foarte multe idei și îi spun: „Emil, tu au foarte multe idei, dar noi nu mai avem bani”. Dar îl felicit pentru că întotdeauna vine cu ceva nou la acest festival de artă medievală și lucrurile ies așa cum trebuie. În numele comunității sucevene, în calitate de primar al municipiului Suceava vă doresc o ședere cât mai plăcută aici la Suceava. Să vizitați frumoasa Bucovină și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși la a 19-a ediție”, a transmis Ion Lungu.