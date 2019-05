Prezent și la ediția de anul acesta împreună cu soția, primarul Suceava, Ion Lungu, a declarat că Hora Bucovinei a devenit deja un adevărat brand, o sărbătoare a întregii Bucovinei. „Astăzi Hora Bucovinei este un brand, este o sărbătoare a Bucovinei, a bucovinenilor gospodari, a bucovinenilor mândri, care au venit îmbrăcați în straie de sărbătoare. Gospodarii vin aici să etaleze portul, tradițiile și este un lucru extraordinar. Și eu sunt un mare iubitor de folclor și prin ceea ce se întâmplă astăzi aici ne dăm seama că folclorul și tradițiile vor merge înainte. Noi avem obligația, ca autorități locale, să predăm mai departe aceste tradiții, să ducem mai departe acest folclor, nestemate ale patrimoniului nostru cultural. Este o zi superbă și se vede că Dumnezeu ține cu Bucovina, ține cu noi. Sper că toți cei care au venit aici, și sunt mulți din alte județe, să ducă vestea despre Hora Bucovinei. Și de la an la an să ne viziteze cât mai mulți turiști în această lună superbă, cea mai frumoasă din an. Felicitări domnului președinte pentru inițiativa de acum 11 ani când s-a inițiat acest proiect.”, a spus Lungu. Lungu împreună cu soția sa îmbrăcați în costume populare s-a prins în hora formată pe platoul de la Bucșoaia.