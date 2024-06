Primarul Sucevei, Ion Lungu, i-a oferit o diplomă de excelență legendarului luptător Semmy Schilt prezent la Gala Colosseum din Cetatea de Scaun a Sucevei. Gala s-a desfășurat vineri seara în șanțul de apărare al Cetății de Scaun, fiind pentru al doilea an consecutiv când Suceava găzduiește acest eveniment de kickboxing. „Este un eveniment deosebit de promovare a orașului, meciurile fiind transmise in 100 de țări de pe 5 continente. Am acordat în cadrul Galei două Diplome de Excelență lui Semmy Schilt pentru promovarea orașului nostru în afara țării și lui Cristi Varasciuc pentru organizarea evenimentului de la Suceava. Să ne vedem la ediția a III a anul viitor!”, a transmis Ion Lungu.

