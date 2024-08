Primarul Sucevei, Ion Lungu, i-a asigurat pe cei racordați la sistemul centralizat de termoficare că nici în acest an nu vor fi problemele cu încălzirea. Ion Lungu a spus că a avut deja discuții la București la Direcția de Termoficare pentru pregătirea sezonului rece 2024 – 2025. „Și în acest an ne dorim să funcționăm în exclusivitate pe biomasă. Mă bucură faptul că la Bioenergy curtea este supra-aglomerată cu deșeuri lemnoase și nu se pune problema să nu avem materie primă. Un lucru la fel de important este că a scăzut prețul de achiziție, fiind foarte multă masă lemnoasă pe piață, aceste deșeuri lemnoase. Bioenergy fiind unul dintre puținii consumatori din această zonă, toate județele din jurul nostru, începând cu Bistrița, Harghita, Covasna, Maramureș aduc aceste deșeuri lemnoase la Suceava. Ca atare ar trebui să scadă prețul de achiziție și ca atare va scădea și prețul de producere a gigacaloriei, în perioada următoare când vor merge din nou la ANRE. Dacă anul trecut a crescut pentru că a crescut prețul lemnului, de această dată discutăm de scăderea prețului. Și voi avea o discuție cu partea austriacă în luna septembrie pentru montajul financiar al sezonului rece 2024 – 2025”, a spus edilul Sucevei. El a subliniat că prețul pentru populație va rămâne tot la 240 lei/gigacalorie. Ion Lungu a ținut să facă un apel la populația Sucevei să își achite restanțe către Thermonet.

„Pe de altă parte trebuie spus că am făcut și noi o solicitare la Guvern pentru o sumă de 10 milioane de lei pentru trecerea sezonului rece 2024 – 2025. Este una dintre cele mai mici sume la municipii reședință de județ, dacă ne comparăm cu Iași care anul trecut a luat 60 de milioane de lei, iar Suceava doar 10 milioane. Cu aceste 10 milioane de lei dacă vin de la Guvern noi ne închidem din punct de vedere financiar și îi asigur pe suceveni că nu trebuie să aibă nici un fel de emoții referitor la încălzirea la iarnă. Suntem singurul oraș mare din România care nu are emoții la încălzire. Și asta pentru că nu depindem de scumpirea prețului la gaz metan sau energia electrică. Îi asigur pe suceveni că nici în acest an nu o să fie probleme cu încălzirea în orașul Suceava”, a spus Ion Lungu.