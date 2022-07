Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că lucrările la investiția în modernizarea Pieței George Enescu și a noii parcări subterane au intrat în linie dreaptă. „Ne propunem ca până la sfârșitul lunii iulie să fie finalizate lucrările și să terminăm de modernizat și Aleea Saturn care asigură accesul la piață. În momentul de față se lucrează la ultimele finisaje și marcaje la parcarea subterană și la elemente de automatizare. De asemenea, au fost aduse mesele noi, acestea urmând să fie amplasate în clădirea modernizată a pieței”, a spus Ion Lungu.

El a adăugat că se lucrează și la montarea transformatorului electric nou pentru a asigura necesarul de consum electric in zonă. Primarul Sucevei a precizat că firma SUCT lucrează și la reabilitarea Aleii Saturn, prin asfaltare și amenajarea cu pavele a trotuarului de acces spre cabinetele medicale din zonă. „Sper ca sucevenii și în mod special cetățenii din cartierele George Enescu și Obcini să aprecieze noua piață modernă. În perioada următoare va fi scoasă la licitație și hala de lactate din Piața George Enescu”, a încheiat Ion Lungu.