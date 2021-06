Primarul Sucevei, Ion Lungu, a apreciat faptul că în municipiul reședință de județ la ultima raportate nu era înregistrat nici un caz de infectare cu coronavirus arătând că pandemia s-a diminuat și pentru că în primăvară a fost scoasă în procesiune pe străzi racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou”. ”Ne-a păzit Dumnezeu aici în Suceava. Am diminuat pandemia chiar din primăvară când s-a ieșit cu Sfântul pe străzi în procesiune și pentru această pandemie. Vin oameni la mine și spun domnule primar eram internat la Spitalul Județean și când a ajuns Sfântul în curtea spitalului am simțit că am prins puteri și m-am însănătoșit. Toate au contribuit într-un fel sau altul și mulțumesc lui Dumnezeu că azi suntem într-o stare de normalitate în Suceava. Sunt un om credincios, cred în Dumnezeu pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni”, a declarat Lungu.