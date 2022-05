Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat astăzi la Cluj Napoca, la prima întâlnire din cadrul proiectului „100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030”,alături de Emil Boc, primarul de Cluj Napoca și Radu Mihaiu, primarul sectorului nr.2 București. A fost prezent din partea Comisiei europene, Matthew Baldwin,coordonatorul proiectului, din programului Horizon Mission Cities.

”Am expus sintetic strategia municipiului Suceava,ce am facut si ce dorim sa facem. Domnul Matthew Baldwin a avut cuvinte de apreciere la ceea ce am realizat in Suceava si ce dorim sa realizăm prin acest proiect important pentru orașul nostru.

Mai multe lucruri concrete se vor discuta la Bruxelles pe data de 13 iunie ,cand va fi o intîlnire cu reprezntanti ai tuturor celor 100 de orașe selectate in proiect. Este un proiect foarte important pentru orașul nostru ,o șansa aproape istorică să avem um oras ecologic și inteligent până in anul 2030”, a declarat Lungu.