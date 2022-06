Primarul Sucevei, Ion Lungu, a primit, astăzi, delegațiile mai multor orașe înfrățite cu Suceava, respectiv Chișinău, Soroca, Karavas și Sosnowiec. Prezente la Suceava cu ocazia zilelor orașului, delegațiile străine sunt conduse de primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi, directorul Primăriei Chișinău, Valentina Volontir, primarul din Karavas Nicos Hadjistephanou și consilierul local din Sosnowiec, Grzegorz Mentel.

„În cadrul întâlnirii am discutat despre organizarea de schimburi de experiență de bune practici în administrație și despre proiectele orașului nostru. Am discutat despre proiectul “100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030”, despre faptul că Suceava este unul dintre municipiile din țară aproape 100% electrificat din punct de vedere al transportului în comun, despre managementul deșeurilor, zonele de agrement, Sala Polivalentă de 5000 de locuri și altele.

Îmi exprim convingerea că aceste parteneriate, schimburi de experiență, vor fi utile atât pentru noi cât și pentru partenerii noștri. Mai mult sunt convins ca vom avea și alte proiecte la care să ne unim eforturile și experiența”, a spus Ion Lungu.

În final, Ion Lungu i-a invitat pe suceveni să participe la evenimentele din centrul municipiului din a treia zi a Zilelor Sucevei. Astfel, începând cu ora 19:00, în Piața 22 Decembrie din Suceava, va avea loc un concert susținut de trupa ”The Motans”, după care va avea loc un concert extraordinar susținut de Inna. Seara se va încheia cu un impresionant foc de artificii.