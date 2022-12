Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, astăzi, de Ziua Națională a României, că 1 Decembrie 1918 a fost cea mai importantă zi din istoria României. În cuvântul său de la manifestările organizate în centrul Suceve cu prilejul Zilei Naționale, Ion Lungu a spus că pe 1 Decembrie 1918 s-a scris cea mai importantă pagină din istoria României, unirea românilor într-un singur stat. „Așa cum spunea academicianul Florin Constantiniu a fost această unire a fost o pagină de istorie a întregului neam românesc. Sigur că astăzi mai mult ca oricând în aceste vremuri tulburi trebuie să luptăm, să fim uniți și să apărăm suveranitatea, independența României. Sigur, astăzi suntem în NATO și în Uniunea Europeană. Astăzi trebuie să ne caracterizeze mai mult ca oricând pacea, toleranța, armonia, să luăm decizii în concordanță cu idealurile pe care le-au avut înaintașii noștri acum 104 ani. Fără bărbații de stat de la vremea respectivă nu se putea face această unire. Și discutăm aici în primul rând de primul ministru I.C. Brătianu, de regele Ferdinand, de Iuliu Maniu, Vasile Goldiș. Și așa cum spunea Vasile Goldiș această unire este visul neamului românesc de 1.000 de ani. Și nu trebuie să-i uităm pe cei care au năzuit la această unire, de la Mihai Viteazul, apoi Alexandru Ioan Cuza prin Mica Unire, dar deopotrivă unirea Dobrogei și cele premergătoare, unirea Bucovinei și mai înainte unirea Basarabiei”, a precizat Ion Lungu.

El a transmis că românii trebuie să cinstească Marea Unire, iar generațiile viitoare trebuie să fie educate să respecte aceste valori sacre ale neamului românesc. „Sigur vom spune că astăzi sunt vremuri grele. Nici în anul 1918 nu erau vremuri ușoare. Să nu uităm că era după primul război mondial, când toată Europa, România erau distruse, sărăcite. Și totuși neamul românesc a renăscut din cenușă și a făcut această unire. Deci nu este o scuză că astăzi sunt vremuri grele. Trebuie să ne apărăm țara, să o iubim și să dăm dovadă de patriotism. Am încredere în generațiile care vin și mă uit aici cât de mulți tineri și copii sunt. România este pe mâini bune. La mulți ani, România! La mulți ani, Suceava! La mulți ani, dragi români! La mulți ani, dragi suceveni!”, a încheiat Ion Lungu.