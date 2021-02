Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost desemnat din partea Asociației Municipiilor din România unde deține funcția de prim vicepreședinte, membru titular al României la Delegația Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei. Totodată, AMR l-a desemnat pe Ion Lungu să reprezinte asociația în Comisia de Împrumuturi la Ministerul de Finanțe. ” În Delegația Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei sunt 10 membri titulari din România din toate structurile asociative. Din partea AMR sunt eu și domnul primar Ionuț Pucheanu de la Galați”, a spus Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating